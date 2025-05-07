Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, bilgilendirme toplantılarının önemine değinerek, "Yeşilay gönüllüleriyle birlikte sahada her zaman aktif görev yapmayı sürdürecektir." dedi.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri, Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ve Bandırma Aile Destek Merkezi kursiyerlerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Balıkesir YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Baybars Kaan Yeşilırmak tarafından Yeşilayın bağımlılıkla ilgili yürüttüğü çalışmalara ilişkin toplantılar gerçekleştirildi.

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