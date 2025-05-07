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        Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından bilgilendirme toplantıları devam ediyor

        Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantıları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:20
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        Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından bilgilendirme toplantıları devam ediyor
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        Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantıları sürüyor.

        Balıkesir YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Baybars Kaan Yeşilırmak tarafından Yeşilayın bağımlılıkla ilgili yürüttüğü çalışmalara ilişkin toplantılar gerçekleştirildi.

        Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri, Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ve Bandırma Aile Destek Merkezi kursiyerlerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

        Toplantılarda, bağımlılıkla mücadele konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, bilgilendirme toplantılarının önemine değinerek, "Yeşilay gönüllüleriyle birlikte sahada her zaman aktif görev yapmayı sürdürecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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