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        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Balıkesir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:14
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        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, mali suçlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda senet ve çek, 3 telefon, çeşitli dokümanlar, 12 bin 206 dolar, 325 bin lira ve 100 avro ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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