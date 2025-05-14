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        Balıkesir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:49
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        Balıkesir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        E.K. idaresindeki 10 LF 697 plakalı otomobil, Akçay Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi önünde, B.Ö'nün kullandığı 10 LA 426 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Ç.O. ve K.D.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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