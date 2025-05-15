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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de okul ziyaretlerinde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Susurluk ve Bandırma ilçelerinde okul ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:31
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de okul ziyaretlerinde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Susurluk ve Bandırma ilçelerinde okul ziyaretlerinde bulundu.

        Bandırma ilçesindeki Yeniyenice İlkokulu öğretmeni Alev Sungur'un sosyal medyadan daveti üzerine okulu ziyaret eden Tekin, öğretmenlerle ve öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Okul ziyaretinin ardından Tekin, muhtar Taner Koçyiğit'in davetiyle kahvehanedeki mahalle sakinleriyle bir araya geldi, çay içip vatandaşlarla sohbet etti.

        Daha sonra Susurluk Anadolu Lisesi öğrencisi İlayda Doğan'ın sosyal medyadan daveti üzerine bu okula da giden Tekin, burada 2025 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

        Açılış kurdelesini kesen Tekin, öğrenciler tarafından hazırlanan stantları inceledi ve öğrencilerin sunumlarını dinledi.

        Galeri
        Galeri

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