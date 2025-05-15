Balıkesir'de Engelliler Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulunda (MYO), Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Selvi açılış konuşmasında, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara, etkinliğe katılan protokol üyeleri ve diğer katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte, engelli milli sporcular, Özel Olimpiyat Türkiye sporcuları, OBİDEV (Otistik Bireyleri Destekleme ve Eğitim Vakfı), BAÜN Rektör Danışmanı ve dünya şampiyonu boksör Ali Eren Demirezen, BAÜN Engelli Öğrenci Birimi temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yüksekokulun paydaşları ve öğrenciler bir araya geldi.

Görme engelli milli judocu Gökmen Aydın, kızı ve aynı zamanda Altınoluk MYO öğrencisi olan Beyzanur Aydın'ın moderatörlüğünde samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalye milli basketbolcularının öğrencilerle buluştuğu söyleşi de katılımcıların ilgisini çekti.