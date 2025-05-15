Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de Engelliler Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulunda (MYO), Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de Engelliler Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulunda (MYO), Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Selvi açılış konuşmasında, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara, etkinliğe katılan protokol üyeleri ve diğer katılımcılara teşekkür etti.

        Etkinlikte, engelli milli sporcular, Özel Olimpiyat Türkiye sporcuları, OBİDEV (Otistik Bireyleri Destekleme ve Eğitim Vakfı), BAÜN Rektör Danışmanı ve dünya şampiyonu boksör Ali Eren Demirezen, BAÜN Engelli Öğrenci Birimi temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yüksekokulun paydaşları ve öğrenciler bir araya geldi.

        Görme engelli milli judocu Gökmen Aydın, kızı ve aynı zamanda Altınoluk MYO öğrencisi olan Beyzanur Aydın'ın moderatörlüğünde samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalye milli basketbolcularının öğrencilerle buluştuğu söyleşi de katılımcıların ilgisini çekti.

        Etkinlikler kapsamında, öğrencilerin gözleri bağlı olarak sunduğu judo gösterileri, özel çocukların basketbol, masa tenisi, flor curl ve Muay Thai branşlarındaki performansları ile otizmli bireylerin sahnelediği halk oyunları izleyicilerden büyük alkış aldı.

        Yüksekokul öğrencilerinin gerçekleştirdiği kimya deneyleri beğeni toplarken, uçurtma yapımı, boyama atölyeleri, müzik dinletileri ve bitki sergisi de etkinliğe renk kattı.

        Programa, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, BAÜN'e bağlı diğer yüksekokul müdürleri ve yöneticileri, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Serkan Özdemir, ilçe protokolü ile çok sayıda engelli birey ve özel çocuk katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı
        Balıkesir'de makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de okul ziyaretlerinde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de okul ziyaretlerinde bulundu
        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Ayvalık'ta zincirleme kaza; 4 yaralı
        Ayvalık'ta zincirleme kaza; 4 yaralı
        Balıkesir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 6 kişi yakalandı