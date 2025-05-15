Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig play-off birinci turda Erzurumspor FK'yi 2-0 yenerek yarı finale yükselen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı istediler, iki gol bularak kendi seyircimizin önünde kazanmasını bildik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig play-off birinci turda Erzurumspor FK'yi 2-0 yenerek yarı finale yükselen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı istediler, iki gol bularak kendi seyircimizin önünde kazanmasını bildik." dedi.

        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Play-off'un farklı bir statüde oynandığını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

        "Lig bitti, artık farklı bir statüde oynuyoruz. Bu maç tek maçtı. Bundan sonraki çift maç olacak. Önemli olan sonunu getirebilmek. İnşallah finalde olup kazanabilmek. Turnuvayı kazanmak lazım ki üst lige çıkan üçüncü takım olalım. Bütün çalışmalarımız onun üzerine kurulu. Bu maç tek maç olduğu için dengeli bir maç oldu. İyi durduk, istekli, arzulu ve iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı istediler, iki gol bularak kendi seyircimizin önünde kazanmasını bildik. Şimdi bunu 4 gün sonraki maça taşımak lazım. Ona da gerekli hazırlıkları yapıp inşallah önce final sonra da Süper Lig bize nasip olur. Onun için bütün çalışmalarımızı yapacağız. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum."

        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da rakiplerinin maçta kendilerine göre daha istekli olduğunu dile getirdi.

        Kutlu, oyunun dengeli ilerlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu maçta önemli anlar çok önemliydi. Bandırmaspor bizden biraz daha istekli ve diri gözüktüğü için o anları iyi değerlendirdi. Bizim de net olmasa da gol pozisyonları oluşturabilecek pozisyonlarımız oldu ama ne yazık ki değerlendiremedik. İstediğimiz oyunu bir türlü ortaya koyamadık. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum. İnşallah kalan maçlarını da kazanırlar. Hakemler maçı çok iyi yönetti fakat yediğimiz gol ofsayttı. VAR'daki hakemin uyarması gerekiyordu. Tek maçlarda yenilen ve atılan goller çok önemlidir ama maçın hakemlerini yönetimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üç yıldır aynı takım ve yönetimle devam ediyoruz. Çok zor süreçlerden geçen ekibimiz var. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

        Kutlu, kulüple olan mukavelesinin sona erdiğini ve devam edip etmeyeceği konusunda yönetimle henüz bir görüşme yapmadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de cemevi ve MHP İl Başkanlığını ziyar...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de cemevi ve MHP İl Başkanlığını ziyar...
        Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 2-0
        Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 2-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın...
        Bakan Tekin: Çok güzel gelişmeler yaşıyoruz
        Bakan Tekin: Çok güzel gelişmeler yaşıyoruz
        Balıkesir'de senaryo gereği 7 şiddetinde deprem tatbikatı yapılacak
        Balıkesir'de senaryo gereği 7 şiddetinde deprem tatbikatı yapılacak