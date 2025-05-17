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        Balıkesir'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:25
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        Balıkesir'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İ.C.D. (50) idaresindeki 34 GGZ 965 plakalı motosiklet, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Demirkapı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, İ.C.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sürücünün cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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