Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Törenlere AK parti İlçe Başkanı Yücel Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ay ile ilçe protokolü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru, gençlerin bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası öğrenciler şiirlerini okudu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

İlçe stadında devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Manyas ilçesinde ilk olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan etkinliklerde öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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