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        Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Balıkesir'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:20 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:20
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        Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Balıkesir'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

        Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan etkinliklerde öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

        Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Kutlamalar gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

        - Manyas

        Manyas ilçesinde ilk olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        İlçe stadında devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru, gençlerin bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası öğrenciler şiirlerini okudu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Törenlere AK parti İlçe Başkanı Yücel Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ay ile ilçe protokolü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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