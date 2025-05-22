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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:38 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:38
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünü 103 ekip ve 316 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 1977 kişi sorgulanırken, 267 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

        Yapılan aramalarda ise 63 adet sentetik ecza maddesi, 4,8 gram esrar, hassas terazi, 13,4 gram sentetik uyuşturucu madde ve 10,10 gram kenevir tohumu, 0,15 gram metamfetamin maddesi, ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 12 kartuş ele geçirildi.

        Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

        Trafik denetimlerinde ise 88 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 12 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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