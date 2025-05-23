Balıkesir'de öğrenciler tuvale çizdikleri karakterleri kostümlerle canlandırdı

Okul Müdürü Hüseyin Aday'ın yaptığı konuşmayla açılan sergiye Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, okulun resim öğretmeni Zeki Kobak, tarih öğretmeni Beyhan Aksoy ile diğer ilgililer katıldı.

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