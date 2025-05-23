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        Balıkesir'de öğrenciler tuvale çizdikleri karakterleri kostümlerle canlandırdı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde öğrenciler tuvale çizdikleri karakterleri, giydikleri kostümlerle adeta canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:30
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        Balıkesir'de öğrenciler tuvale çizdikleri karakterleri kostümlerle canlandırdı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde öğrenciler tuvale çizdikleri karakterleri, giydikleri kostümlerle adeta canlandırdı.

        Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencileri, Ayvalık Belediyesi'ne ait Kırlangıç Alışveriş Merkezi Salonu'nda resim sergisi açtı.

        Giydikleri kostümlerle, tuvalde çizdikleri figürleri canlandıran öğrencilerin sergisi beğenildi.

        Okul Müdürü Hüseyin Aday'ın yaptığı konuşmayla açılan sergiye Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, okulun resim öğretmeni Zeki Kobak, tarih öğretmeni Beyhan Aksoy ile diğer ilgililer katıldı.

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