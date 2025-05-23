Balıkesir'de kaybolan özel gereksinimli kadın ormanlık alanda bulundu
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaybolan 52 yaşındaki özel gereksinimli kadın jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaybolan 52 yaşındaki özel gereksinimli kadın jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.
Hacıahmetpınarı Mahallesi'nde yaşayan ve yakınlarının bilgisi olmadan evden ayrılan özel gereksinimli A.K. (52), geri dönmeyince akrabaları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, 3 asayiş timi, 1 komando timi ve iz takip köpek timi ile A.K'yi aramaya başladı.
Kızılöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dron ve İHA'larla 10 saat arama çalışması sürdüren ekipler, A.K'yi ormanlık alanda sağ olarak buldu.
Jandarma ekipleri, A.K'ye ısınması için mont verip, su içirdi.
Dursunbey Devlet Hastanesinde muayene edilen A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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