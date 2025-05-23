Balıkesir'de kaybolan özel gereksinimli kadın ormanlık alanda bulundu

Kızılöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dron ve İHA'larla 10 saat arama çalışması sürdüren ekipler, A.K'yi ormanlık alanda sağ olarak buldu.

Jandarma ekipleri, 3 asayiş timi, 1 komando timi ve iz takip köpek timi ile A.K'yi aramaya başladı.

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