Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme Projesi başlıyor

Balıkesir'deki Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması yenileme inşaatı işinin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ Balıkesir'in verimli topraklarını suyla buluşturacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Modern sulama sistemleriyle bölgedeki tarımsal üretim potansiyelinin artırılması hedeflenen proje kapsamında, 18 bin 500 dekar tarım arazisi basınçlı borulu sistemle sulanacak.

1985 yılında inşa edilen ve ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut sulama tesislerinin yenilenmesini kapsayan proje, Sarıbeyler Mahallesi sınırlarında, Çıtalan Deresi üzerinde yer alan temelden yüksekliği 37,50 metre olan ve 14 milyon 901 bin metreküp su depolama hacmine sahip Sarıbeyler Barajı kaynaklı sulama alanlarını kapsıyor.

Toplam 1849 hektar tarım arazisinin sulanacağı proje kapsamında HDPE ve CTP boruların temini ve döşenmesi, 368 adet sanat yapısı, 10 kilometre yol yapımı, bir ayar vana adası, cebri boru yenilemesi ve bir pompa istasyonu gibi birçok altyapı çalışması gerçekleştirilecek.