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        Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme Projesi başlıyor

        Balıkesir'deki Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması yenileme inşaatı işinin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:17
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        Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme Projesi başlıyor
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        Balıkesir'deki Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması yenileme inşaatı işinin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ Balıkesir'in verimli topraklarını suyla buluşturacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

        Modern sulama sistemleriyle bölgedeki tarımsal üretim potansiyelinin artırılması hedeflenen proje kapsamında, 18 bin 500 dekar tarım arazisi basınçlı borulu sistemle sulanacak.

        1985 yılında inşa edilen ve ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut sulama tesislerinin yenilenmesini kapsayan proje, Sarıbeyler Mahallesi sınırlarında, Çıtalan Deresi üzerinde yer alan temelden yüksekliği 37,50 metre olan ve 14 milyon 901 bin metreküp su depolama hacmine sahip Sarıbeyler Barajı kaynaklı sulama alanlarını kapsıyor.

        Toplam 1849 hektar tarım arazisinin sulanacağı proje kapsamında HDPE ve CTP boruların temini ve döşenmesi, 368 adet sanat yapısı, 10 kilometre yol yapımı, bir ayar vana adası, cebri boru yenilemesi ve bir pompa istasyonu gibi birçok altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

        Bölgede suyun daha verimli kullanılmasının sağlanması, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin artırılması ve su kaynaklarının korunması amaçlanan projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 1850 kişiye istihdam sağlanması ve yılda 94 milyon 798 bin lira tarımsal gelir artışı sağlanması öngörülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdür Mehmet Akif Balta, projenin ihale süreci tamamlandığını ve işin yapım sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, "Projenin Balıkesir ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Suyun her damlasını verimli kullanarak hem çiftçimize destek oluyor hem de ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz. Balıkesir'e ve bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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