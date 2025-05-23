Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor maçının ardından
Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Geosis Boluspor'u 1-0 yenerek finale yükselen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Daha önce kapısından döndüğümüz o Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz. Oyuncularım da camiamız da bunu çok arzuluyor." dedi.
Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Geosis Boluspor'u 1-0 yenerek finale yükselen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Daha önce kapısından döndüğümüz o Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz. Oyuncularım da camiamız da bunu çok arzuluyor." dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürsel, finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Gürsel, rakipleri Boluspor'u tebrik ederek, şöyle konuştu:
"Bu maç zaten kendi içinde özeldi. Avantajlı gelmiştik, önemli olan bu avantajı koruyup finale çıkmaktı. Şimdi artık hedefe bir adım kaldı. Daha önce kapısından döndüğümüz o Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz. Oyuncularım da camiamız da bunu çok arzuluyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün güzel bir ambiyans vardı. Şimdi gözümüz perşembe akşamında. Umarım o gün buraya Süper Lig takımı olarak döneriz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
-Boluspor Cephesi
Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da zor şartlara rağmen çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getirdi.
Performanslarından dolayı oyuncularını kutlayan Koşukavak, şunları kaydetti:
"Küçük bütçelerle kurulmuş bir takım olarak kimsenin bizi hesaba katmadığı bir yerde play-off'a kaldık. Bu başlı başına bir başarıdır. Bandırmaspor rövanşta doğal olarak savunma ağırlıklı oynadı ve skor avantajını korudu. Uzatmalarda yediğimiz golle elendik ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Onurlu bir mücadele verdik. Büyük bütçelere karşı ayakta durduk. Finale kalamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Lige renk kattığımızı düşünüyorum. Bandırmaspor'a başarılar diliyorum."
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