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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:02
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Ö.A. (41) idaresindeki 34 HEF 783 plakalı otomobil, otoyolun Susurluk Ömerköy Mahallesi mevkisinde refüje çarptı ve devrildi.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki K.S.A. (43) yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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