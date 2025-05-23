İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Ö.A. (41) idaresindeki 34 HEF 783 plakalı otomobil, otoyolun Susurluk Ömerköy Mahallesi mevkisinde refüje çarptı ve devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki K.S.A. (43) yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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