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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:51
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        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 10 AFC 594 plakalı otomobil ile 34 JM 5531 plakalı otomobil, Erdek-Bandırma kara yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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