Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 10 AFC 594 plakalı otomobil ile 34 JM 5531 plakalı otomobil, Erdek-Bandırma kara yolunda çarpıştı.

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