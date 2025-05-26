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        Balıkesir'de evinde ölü bulunan kadını katlettiği belirlenen ev sahibi karı koca tutuklandı

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan kadını öldürdüğü tespit edilen ev sahibi karı koca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 20:34 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:34
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        Balıkesir'de evinde ölü bulunan kadını katlettiği belirlenen ev sahibi karı koca tutuklandı
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan kadını öldürdüğü tespit edilen ev sahibi karı koca tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak'ta Gülseren Kurtman'dan (59) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, Kurtman'ı, evinde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kurtman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çalışma başlatan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kadınla aynı binada oturan ev sahipleri İrfan Ç. (69) ve eşi Cemile Ç. (70) ile aralarında sorunlar olduğunu öğrendi.

        İvrindi'nin Gökçeyazı Mahallesi'nde yakalanan İrfan Ç. ve Cemile Ç, polise verdikleri ifadede, Gülseren Kurtman'ı gürültü yaptığı ve kapıları sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkarmak istediklerini söyledi.

        İrfan Ç, olay sabahı Kurtman'ın evine girip balta ve sopayla vurarak öldürdüğünü, ardından eşi Cemile Ç. ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip cesedi evde sürüklediklerini itiraf etti.

        Katil zanlısı çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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