Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 29 kişi yakalandı

Ekipler, 11 bin 225 sentetik uyuşturucu hap, 26 gram kubar esrar, 14 kök Hint keneviri, 11 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, tarihi nitelikteki 7 eser, 137 fişek, suçtan elde edilen 13 bin 800 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Balya, Bandırma, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 19 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 29 zanlıyı yakaladı.

Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

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