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        Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 29 kişi yakalandı

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:06
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        Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 29 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Balya, Bandırma, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 19 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 29 zanlıyı yakaladı.

        Ekipler, 11 bin 225 sentetik uyuşturucu hap, 26 gram kubar esrar, 14 kök Hint keneviri, 11 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, tarihi nitelikteki 7 eser, 137 fişek, suçtan elde edilen 13 bin 800 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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