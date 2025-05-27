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        Balıkesir'de tenekeye sıkışan kaplumbağayı vatandaş kurtardı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, tenekeye sıkışmış halde bulunan kaplumbağa vatandaşın çabalarıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:40
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        Balıkesir'de tenekeye sıkışan kaplumbağayı vatandaş kurtardı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, tenekeye sıkışmış halde bulunan kaplumbağa vatandaşın çabalarıyla kurtarıldı.

        Hürriyet Mahallesi Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı'nda aracıyla ilerleyen bir kişi, yol kenarında iki ucu açık yuvarlak bir tenekenin içine sıkışmış bir kaplumbağa gördü.

        Aracını durduran duyarlı vatandaş, kaplumbağayı uzun uğraşların ardından sıkıştığı yerden kurtardı.

        Başka bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, kurtaran vatandaşın "Korkma çek ayağını içeri. Ayağını çeker misin? Kurtulduk, seni nereye bırakayım. Karşıya mı geçmek istersin? Bu tarafa mı?" dediği duyuluyor.

        Kurtarılan kaplumbağa daha sonra yol kenarındaki araziye bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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