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        Manyas'ta bu yıl 98 bin dekar alana çeltik ekildi

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde 98 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:23
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        Manyas'ta bu yıl 98 bin dekar alana çeltik ekildi
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde 98 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldığı bildirildi.

        Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, yaptığı açıklamada, geçen yıl 80 bin dekar alanda yetiştirilen çeltiğin ekim alanının bu sene 18 bin dekar arttığını söyledi.

        Özden, toplam 98 bin dekar alanda ekim yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu yıl dronla ekim çoğaldı. El ile ekim yok gibi. Traktör ve dron tercih ediliyor. Dronla ekim kolay olduğu için komşu tarlalara da tohum kaçırmıyor, dron ile gece dahi ekim yapılıyor. İri taneli baldo türü çeltikler hastalıklara karşı daha mukavemetli olduğu için tercih ediliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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