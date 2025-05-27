Balıkesir'de sulama göletinde erkek cesedi bulundu

Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, cesedin çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D'ye ait olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 araç ve 8 personelle gölette yaptıkları aramalar sonucunda bir erkeğe ait cansız bedene ulaştı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütçayır Mahallesi'ndeki özel ağaçlandırma sulama göletinde ayakkabı ve şapka gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

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