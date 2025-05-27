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        Balıkesir'de sulama göletinde erkek cesedi bulundu

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 27.05.2025 - 20:03
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        Balıkesir'de sulama göletinde erkek cesedi bulundu
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütçayır Mahallesi'ndeki özel ağaçlandırma sulama göletinde ayakkabı ve şapka gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 araç ve 8 personelle gölette yaptıkları aramalar sonucunda bir erkeğe ait cansız bedene ulaştı.

        Göletten çıkarılan ceset, Susurluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, cesedin çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D'ye ait olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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