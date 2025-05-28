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        Balıkesir'de dezavantajlı gruplara yönelik protokol imzalandı

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığı (BALOSB) ile Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:12 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:12
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        Balıkesir'de dezavantajlı gruplara yönelik protokol imzalandı
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        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığı (BALOSB) ile Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve BALOSB Bölge Müdürü Akın Ünal tarafından imzalanarak yürürlüğe giren protokol, dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmayı ve topluma kazandırılmasını hedefliyor.

        Protokol kapsamında, denetimli serbestlik altında bulunan bireyler ile eski hükümlülerin yanı sıra, bu kişilerin mesleki bilgi ve beceriye sahip olmayan ikinci dereceye kadar olan kadın akrabaları da istihdam odaklı programlara dahil edilecek. Böylece yalnızca bireylerin değil, aile fertlerinin de ekonomik özgürlük kazanmaları teşvik edilerek suçun tekrarının önlenmesi amaçlanıyor.

        Protokol sayesinde Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibi altındaki yükümlülerin ve yükümlü yakınının hayatına dokunulması, onların mesleki beceriler kazanarak geleceğe umutla bakmalarının sağlanması hedefleniyor.

        İmza töreninde konuşan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, hükümlülerin yeniden meslek edinmeleri ve işe yerleştirilmeleri noktasındaki işbirliği protokolünün ciddi anlamda başarılı olacağına inandığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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