Balıkesir'de dezavantajlı gruplara yönelik protokol imzalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığı (BALOSB) ile Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve BALOSB Bölge Müdürü Akın Ünal tarafından imzalanarak yürürlüğe giren protokol, dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmayı ve topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik altında bulunan bireyler ile eski hükümlülerin yanı sıra, bu kişilerin mesleki bilgi ve beceriye sahip olmayan ikinci dereceye kadar olan kadın akrabaları da istihdam odaklı programlara dahil edilecek. Böylece yalnızca bireylerin değil, aile fertlerinin de ekonomik özgürlük kazanmaları teşvik edilerek suçun tekrarının önlenmesi amaçlanıyor.