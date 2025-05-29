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        Otizmli öğrenci Duru, kendisini yaptığı resimlerle ifade ediyor

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde otizmli 8. sınıf öğrencisi Dudu Duru Mete'nin çizdiği resimler ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:31
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        Otizmli öğrenci Duru, kendisini yaptığı resimlerle ifade ediyor
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde otizmli 8. sınıf öğrencisi Dudu Duru Mete'nin çizdiği resimler ilgi görüyor.

        Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Dudu Duru Mete'ye ağır otizm teşhisi konuldu.

        Okul öncesi öğretmenleri Filiz ve Köksal Mete çiftinin kızı olan Dudu Duru Mete, yaptığı resimlerle mutlu oluyor.

        Öğretmeni Fatma Alkan, yaptığı açıklamada, Mete'nin okula ilk başladığı zamanda resme olan merakını fark ettiklerini söyledi.

        Mete'nin konuşamadığını anlatan Alkan, "Çok güzel bir şekilde, hiç taşırmadan, renk tonlarını güzel bir şekilde ayarlıyor. Resim onun kırmızı çizgisi. Çok seviyor resim yapıp, boyamayı." dedi.

        Özel eğitim öğretmeni Murat Kula da "İlk yıl başladığımız da resme olan merakını keşfettik. Zamanla hep birlikte ona destek olduk. Sınıfımız Dudu Duru’nun resimleriyle donatıldı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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