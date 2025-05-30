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        Balıkesir'de Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin lansman ve mazbata töreni yapıldı

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Balıkesir'de lansman ve mazbata töreni gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:06
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        Balıkesir'de Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin lansman ve mazbata töreni yapıldı
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        Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Balıkesir'de lansman ve mazbata töreni gerçekleştirdi.

        Alfa Plaza'daki toplantıya Balıkesir'deki emlak danışmanları ve girişimciler katıldı.

        Törende Ankara Emlakçılar Odası Başkanı ve aynı zamanda Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam bir konuşma yaptı.

        Daha sonra Re-Os Genel Müdürü Hüseyin Öztürk tarafından mesleğin teknolojik anlamda yaşadığı gelişmeler anlatıldı.

        Konuşmaların ardından mazbata töreni ile program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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