Balıkesir'de Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin lansman ve mazbata töreni yapıldı

Daha sonra Re-Os Genel Müdürü Hüseyin Öztürk tarafından mesleğin teknolojik anlamda yaşadığı gelişmeler anlatıldı.

Törende Ankara Emlakçılar Odası Başkanı ve aynı zamanda Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam bir konuşma yaptı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Balıkesir'de lansman ve mazbata töreni gerçekleştirdi.

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