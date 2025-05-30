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        Edremit Belediyesi'nde düzenlenen rüşvet operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

        Balıkesir'in Edremit İlçe Belediyesi'nin Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli 3 personel ile 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:20
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        Edremit Belediyesi'nde düzenlenen rüşvet operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir'in Edremit İlçe Belediyesi'nin Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli 3 personel ile 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde "rüşvet" iddiaları üzerine çalışma başlattı.

        Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada, 3 belediye çalışanının "CİMER şikayetlerini kapatacağız." diyerek vatandaşlardan para istedikleri tespit edildi.

        Polis, söz konusu belediye personelinin, şikayet üzerine gittikleri adreslerde inceleme yapıp, buldukları kusurları gizledikleri ve "yaptığımız çalışmalarda herhangi bir usulsüzlük bulamadık" diyerek dosya hazırladıklarını belirledi.

        Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Adana'da eş zamanlı operasyon için harekete geçen ekipler, müdürlükte görevli E.P, S.D. ve O.S'nin yanı sıra 3 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan bir zanlının ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve Edremit Belediyesi'nde arama yapıldı.

        Zanlıların, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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