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        Balıkesir'de aranan 7 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:48
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        Balıkesir'de aranan 7 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünü 107 ekip ve 323 personelin katılımıyla kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 219 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

        Yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

        Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

        Trafik denetimlerinde ise 118 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 23 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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