Balıkesir'de aranan 7 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünü 107 ekip ve 323 personelin katılımıyla kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

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