Sındırgı'da sürdürülebilir kalkınma için odak grup toplantısı düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2025-2030 dönemini kapsayan yerel kalkınma stratejilerinin belirlenmesi amacıyla "Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlık Odak Grup Toplantısı" gerçekleştirildi.

Doğal Şehir Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde düzenlenen toplantıya, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörü Murat Öncül, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, yerel basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Didem Dinç Özay, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel değerleri ve ihtiyaçları temel alan bir kalkınma anlayışının önemine dikkati çekti.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin doğal, kültürel ve tarımsal zenginliklerini sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değerlendirmek istediklerini söyledi.

Sındırgı'nın geleceğini ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla şekillendirme önceliğinde olduklarını belirten Sak, "Tarımdan turizme her alanda büyüyen bir Sındırgı hayal ediyoruz. Kırsal mahallelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla birlikte üreteceğimiz projelerle istihdamı ve ekonomik kazancı artırmayı amaçlıyoruz." dedi.