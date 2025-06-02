Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da sürdürülebilir kalkınma için odak grup toplantısı düzenlendi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2025-2030 dönemini kapsayan yerel kalkınma stratejilerinin belirlenmesi amacıyla "Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlık Odak Grup Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da sürdürülebilir kalkınma için odak grup toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2025-2030 dönemini kapsayan yerel kalkınma stratejilerinin belirlenmesi amacıyla "Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlık Odak Grup Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Doğal Şehir Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde düzenlenen toplantıya, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörü Murat Öncül, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, yerel basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Didem Dinç Özay, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel değerleri ve ihtiyaçları temel alan bir kalkınma anlayışının önemine dikkati çekti.

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin doğal, kültürel ve tarımsal zenginliklerini sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değerlendirmek istediklerini söyledi.

        Sındırgı'nın geleceğini ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla şekillendirme önceliğinde olduklarını belirten Sak, "Tarımdan turizme her alanda büyüyen bir Sındırgı hayal ediyoruz. Kırsal mahallelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla birlikte üreteceğimiz projelerle istihdamı ve ekonomik kazancı artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Murat Öncül de kırsalda üretimi ve girişimciliği teşvik eden projelerin, Sındırgı gibi yüksek potansiyele sahip ilçelerde önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

        Sındırgı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Emre Efe de 2025-2030 yerel kalkınma stratejisine ilişkin proje destekleri ve uygulama süreçleri hakkında teknik bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de "GastroFest Ayvalık" sona erdi
        Balıkesir'de "GastroFest Ayvalık" sona erdi
        Ayvalıkgücü'nde Başkan Babayiğit'ten veda mesajı
        Ayvalıkgücü'nde Başkan Babayiğit'ten veda mesajı
        Balıkesir'de aranan 7 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 7 şüpheli yakalandı
        Milletvekili Canbey, Havran Ovası Sulama Projesi'nin ikinci etabına ilişkin...
        Milletvekili Canbey, Havran Ovası Sulama Projesi'nin ikinci etabına ilişkin...
        Balıkesir'de anaokulu öğrencileri Kazdağları'nda kap yaptı, çadırda kaldı
        Balıkesir'de anaokulu öğrencileri Kazdağları'nda kap yaptı, çadırda kaldı
        Balıkesir'de Gastrofest Ayvalık başladı
        Balıkesir'de Gastrofest Ayvalık başladı