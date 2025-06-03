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        Sındırgı'da kadın muhtar göreve başladı

        Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 1 Haziran'da yapılan seçimlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:13 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:13
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        Sındırgı'da kadın muhtar göreve başladı
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        Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 1 Haziran'da yapılan seçimlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar görevine başladı.

        Hakkında devam eden dava nedeniyle muhtarlığı düşen Ramazan Demir’in yerine gidilen seçimde, Ramazan Demir’in eşi Ayşe Demir ile Ali Koç yarıştı.

        Toplam 113 seçmenin bulunduğu mahallede 103 kişi sandık başına gitti. Geçerli sayılan 100 oyun 53'ünü alan Ayşe Demir, Kertil Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

        Görevine başlayan Ayşe Demir, mahalle halkına teşekkür ederek, "Halkımızın desteğiyle bu göreve layık görüldüm. Mahallemize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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