GÜNCELLEME - Balıkesir'de çöplük alanda çıkan ve zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altında
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Eminkuyu mevkisindeki eski katı atık sahasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek zeytinliklere sıçradı.
Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarına yoğun şekilde devam eden ekipler, yangını tamamen kontrol altına aldı.
Ekipler, bölgedeki hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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