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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çöplük alanda çıkan ve zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altında

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 18:07 Güncelleme: 10.06.2025 - 18:07
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çöplük alanda çıkan ve zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altında
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Eminkuyu mevkisindeki eski katı atık sahasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek zeytinliklere sıçradı.

        Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarına yoğun şekilde devam eden ekipler, yangını tamamen kontrol altına aldı.

        Ekipler, bölgedeki hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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