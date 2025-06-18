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        Balıkesir'de müstehcenlik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de polis ekipleri düzenledikleri müstehcenlik operasyonunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:39
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        Balıkesir'de müstehcenlik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir’de polis ekipleri düzenledikleri müstehcenlik operasyonunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Balıkesir’de Y.Ç ve Z.Ç. şahısların şikayetlerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; müstehcenlik suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi yaptığı operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası hakimliğe sevk edilen 3 kişiden, 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Balıkesir Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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