Balıkesir'de müstehcenlik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Balıkesir’de Y.Ç ve Z.Ç. şahısların şikayetlerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; müstehcenlik suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi yaptığı operasyonla yakaladı.

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