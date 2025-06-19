Balıkesir'de otomobilin çarptığı 83 yaşındaki yaşlı kadın öldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 KRM 413 plakalı otomobil, Çanakkale-Bandırma kara yolunun Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya çarptı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Polis ekipleri kazanın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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