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        Balıkesir'de otomobilin çarptığı 83 yaşındaki yaşlı kadın öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:40
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        Balıkesir'de otomobilin çarptığı 83 yaşındaki yaşlı kadın öldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 KRM 413 plakalı otomobil, Çanakkale-Bandırma kara yolunun Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya çarptı.

        Kaza yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Polis ekipleri kazanın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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