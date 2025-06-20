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        Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi 2025-2026 eğitim döneminde hizmete girecek

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:37
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        Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi 2025-2026 eğitim döneminde hizmete girecek
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağı bildirildi.

        AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, yaptığı açıklamada, fen lisesinin 2025-2026 döneminde 60 öğrenci alacağını söyledi.

        Okulun, ilçeye değer katacağını belirten Akın, "Kentimize eğitim öğretim alanında çok büyük bir ivme kazandıracak olan okulumuzun öncelikle vücut bulmasına sebep olan ve merhum ablası Zeynep Perkit adına böylesi bir eseri inşa eden kıymetli hayırseverimiz Zeliha Perkit hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Akın okulun fen lisesi olarak kimlik kazanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz içindir. Ayvalık'a hayırlı olsun." dedi.

        MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı da ilçeye bir fen lisesinin kazandırılması için AK Parti İlçe Başkanı Betül Akın ile uzun mesailer harcadıklarını belirterek, "Hayırsever Zeliha Perkit'in inşa ettirip, tüm donanımını da üstlendiği bu okulun, fen lisesine dönüştürülmesini sağladık. Böylesi bir okulun Ayvalık’a kazandırılmasına destek ve emek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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