Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi Kilistepe mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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