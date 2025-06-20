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        Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:00
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        Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi Kilistepe mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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