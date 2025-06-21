Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Balıkesir'de düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Polis ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında kentte 4 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 1000'in üzerinde sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar ve 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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