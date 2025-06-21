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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:08 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:08
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'de düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Polis ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında kentte 4 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 1000'in üzerinde sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar ve 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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