Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 01:45 Güncelleme: 23.01.2026 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hafif yaralandı.

        Bir fabrikadaki işçileri taşıyan Murat Mutlu yönetimindeki 10 S 37038 plakalı midibüs, İvrindi-Bergama kara yolunda devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Benzer Haberler

        Bandırma'da midye yetiştiriciliği sektörü masaya yatırıldı
        Bandırma'da midye yetiştiriciliği sektörü masaya yatırıldı
        Balıkesirspor Akın Arıcan'a imza attırdı
        Balıkesirspor Akın Arıcan'a imza attırdı
        Balıkesir'de 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Başkan Ahmet Akın'dan Balıkesir için birleştirici hamle
        Başkan Ahmet Akın'dan Balıkesir için birleştirici hamle
        Balıkesir'de midye yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlar ve çözümlere yönelik...
        Balıkesir'de midye yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlar ve çözümlere yönelik...
        Balıkesir açıklarında 3'ü çocuk 29 göçmen yakalandı
        Balıkesir açıklarında 3'ü çocuk 29 göçmen yakalandı