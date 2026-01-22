Balıkesir'de 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen "KB-115" Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

