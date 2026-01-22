Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de üniversite öğrencileri yenilebilir yabani otlara yönelik proje hazırladı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından yerel mutfak kültürüne ilgi duyanla yönelik proje oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de üniversite öğrencileri yenilebilir yabani otlara yönelik proje hazırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından yerel mutfak kültürüne ilgi duyanla yönelik proje oluşturuldu.

        Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, (BUBFA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri tarafından yürütülen "Lezzet Patikası-Yenilebilir Otlar" projesi, "Her Adımda Bir Tat, Her Yaprakta Bir Hikâye" mottosuyla hayata geçirildi.

        Projede, Ege Bölgesi'nde yetişen yenilebilir yabani otları gastronomik, kültürel ve ekolojik yönleriyle tanıtarak, yerel bilgi birikimini kayıt altına alması ve sürdürülebilir mutfak kültürüne katkı sağlaması hedefledi.

        Projenin ilk aşamasında Edremit ve Burhaniye çevresindeki pazarlara gidilerek bu konuda bilgili kişilerle mülakat yapıldı.


        Edinilen bilgiler doğrultusunda detaylı araştırmalar neticesinde içinde yenilebilir otların faydaları, rotaları ve yemek tarifleri bulunan bir kitapçık hazırlandı.

        Proje kapsamında hazırlanan kitapçığın tanıtım gününde konuşan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, öğrencilerin yerel gastronomi mirasına sahip çıkma ve akademik bilgiyi saha çalışmalarıyla birleştirme becerisine dikkati çekti.


        İlban, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu proje ile yenilebilir yabani otların doğru, bilinçli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik önemli bir kaynak ortaya konulmuştur. Öğrencilerimizin araştırma sürecinde gösterdiği sorumluluk, ekip ruhu ve özveri bizleri son derece memnun etmiştir. Fakültemiz, yerel değerleri koruyan ve topluma katkı sunan bu tür çalışmaları her zaman desteklemeye devam edecektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        Benzer Haberler

        Harikalar diyarı Kazdağları beyaz örtüsü ile bir başka güzel Kazdağları'nın...
        Harikalar diyarı Kazdağları beyaz örtüsü ile bir başka güzel Kazdağları'nın...
        Kar altındaki Kazdağları havadan görüntülendi
        Kar altındaki Kazdağları havadan görüntülendi
        Depremzede gençler Süper Lig maçında moral buldu Büyükşehirden Sındırgılı ö...
        Depremzede gençler Süper Lig maçında moral buldu Büyükşehirden Sındırgılı ö...
        Balıkesir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
        Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
        Balıkesir'de peş peşe depremler
        Balıkesir'de peş peşe depremler