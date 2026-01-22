Balıkesir'de midye yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlar ve çözümlere yönelik toplantı yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde midye yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlar ve çözümlere yönelik toplantı gerçekleştirildi.



Biyoteknoloji Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, yaptığı konuşmada, enstitünün Türkiye'de ırk ıslah programına alınan ilk kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.



Kılınç, üretim anlamında enstitü olarak üretime daima katkı vereceklerini dile getirdi.



Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Midye Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Özerdem Maltaş da midye yetiştiriciliğinde sağlıklı tüketimin yaygınlaştırılması, sektör algısının güçlendirilmesi ve üreticilerin tek çatı altında daha güçlü bir yapı oluşturmasının önemini vurguladı.



Program, konuşmaların ardından sunum ve panellerle devam etti.



Etkinliğe, sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

