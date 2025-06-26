Balıkesir'de sazlık alanda çıkan yangın yazlık konutlara ulaşmadan söndürüldü

Bölgede sert esen poyraz nedeniyle hızla yayılan yangın yazlık konutların bulunduğu alana da sıçradı. Edremit, Havran, Gömeç, Burhaniye Grup Amirliklerine bağlı 6 arazöz ve 13 personelin yoğun çalışmaları sonucunda alevler güçlükle söndürülerek soğutma çalışmaları devam ediyor.

Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde bulunan biyolojik arıtma tesisi yanındaki sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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