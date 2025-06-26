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        Balıkesir'de aranan 46 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:55 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:55
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        Balıkesir'de aranan 46 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

        Toplam 98 ekip, 320 personelin katıldığı uygulamalarda 46 şahıs yakalandı.

        Zanlılardan 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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