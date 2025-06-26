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        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 22:54 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:54
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        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Keçidere Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için 11 arazöz, 3 dozer ve 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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