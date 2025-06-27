GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahalelerle yangını kontrol altına aldı.

İlçeye bağlı kırsal Babaköy Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'inSusurluk ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

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