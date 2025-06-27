Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

        Balıkesir'inSusurluk ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:42 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'inSusurluk ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Babaköy Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahalelerle yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!
        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Balıkesir Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk k...
        Balıkesir Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk k...
        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Balıkesir'de 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar'dan sıcak hava uyarısı
        Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar'dan sıcak hava uyarısı
        Bandırma'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Bandırma'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altında
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altında