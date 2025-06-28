Ayvalık'ta oyuncu Reha Özcan "Bir Garip Orhan Veli" müzikalini sahneledi

Usta oyuncu Reha Özcan, gazetecilere "Bir Garip Orhan Veli" müzikalini 5 yılı aşkın süredir sahnelediklerini belirterek, "Bugüne kadar oyunun sergilenme sayısını 200'e kadar saydım. Sonrasını sayamadım. 2 yıl önce 200 sergilemeyi tamamlamıştık." dedi.

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