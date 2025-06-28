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        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, kentteki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı:

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kent genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Maalesef Kepsut Eyüpbükü Mahallesi'ndeki yangın şu an mahalleye kadar yanaştı. O mahallemizi tahliye ediyoruz. Üç ilçemiz 4 mahallemizde devam eden yangınları kontrol etme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:25
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        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, kentteki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı:
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        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kent genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Maalesef Kepsut Eyüpbükü Mahallesi'ndeki yangın şu an mahalleye kadar yanaştı. O mahallemizi tahliye ediyoruz. Üç ilçemiz 4 mahallemizde devam eden yangınları kontrol etme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Havran'ın Halılar Mahallesi'nde çıkarak Sarnıç Mahallesi'ne kadar ilerleyen yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'dan bilgi aldı.

        Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ustaoğlu, Havran Halılar'daki yangının saat 11.00 sularında başladığını söyledi.

        Halılar'daki yangının, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların araziye sıçramasıyla çıktığını belirten Ustaoğlu, şu bilgileri verdi:

        "Maalesef yangın büyüyerek ormanlık alana sirayet ediyor ve devamında Halılar ve Sarnıç mahallelerimize devam ederek büyüyor. Olayın ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle gerek karadan gerekse havadan müdahaleye başlandı. Gelinen nokta itibarıyla şu anda 4 uçak, 2 helikopter, 21 arazöz, 11 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 4 TOMA ve 303 personelle yangına müdahalemiz sürüyor. Şu anda yangını kontrol altına alamadık ama yangın Sarnıç'a yaklaşınca ihtiyaten bazı vatandaşlarımızı güvenli bir noktaya naklettik. Herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. İnşallah rüzgar biraz daha hafiflerse bizim de müdahalemiz biraz daha kolaylaşacak."

        Diğer ilçelerdeki yangınlara ilişkin bilgi veren Vali Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Şu anda Dursunbey'in Naipli, Kepsut'un da Eyüpbükü Mahallesi'nde yangınlarımız var. Dursunbey'deki yangın kontrol altına alındı, çok büyümedi. Maalesef Kepsut Eyüpbükü Mahallesi'ndeki yangın şu an mahalleye kadar yanaştı. O mahallemizi tahliye ediyoruz. Üç ilçemiz 4 mahallemizde devam eden yangınları kontrol etme çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için herhangi bir can kaybımız yok. Eyüpbükü Mahallesi'ndeki 1 eve yangının sirayet ettiği bilgisi var, müdahalelerimiz devam ediyor."

        Ustaoğlu, Havran'daki yangına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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