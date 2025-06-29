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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi öldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:00
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi öldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, İbrahim İ. (44) idaresindeki 16 ANK 60 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi mevkisinde banket üzerinde duran Bekir K. (50) yönetimindeki 17 AFA 295 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, tır sürücüsü Bekir K. ile araçtaki İbrahim Ç. (49), Yılmaz A. (32) hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü İbrahim İ. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan İbrahim İ, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Yaralı İbrahim İ, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bir süre yolda tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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