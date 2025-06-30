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        Palamut dağının biyolojik çeşitliliği projesinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı

        –Orman Genel Müdürlüğü Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yürütülen "Palamut Dağı'nın Biyolojik Çeşitlilik Temelli Sürdürülebilir Yönetim Planı" projesinin sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:22
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        Palamut dağının biyolojik çeşitliliği projesinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı
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        –Orman Genel Müdürlüğü Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yürütülen “Palamut Dağı’nın Biyolojik Çeşitlilik Temelli Sürdürülebilir Yönetim Planı” projesinin sonuçları açıklandı.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde yapılan toplantıya Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, proje yürütücüsü Dr. Abbas Şahin ve yerli-yabancı akademisyenler katıldı.

        Dr. Şahin, 2021-2024 yıllarını kapsayan projede 16 bin hektarlık alanda sosyal, ekonomik ve ekolojik verilerin toplandığını belirterek, “Çalışmada 20’si endemik 401 bitki türü, 18 memeli, 110 kuş, 53 böcek, 9 sürüngen ve amfibi türü tespit ettik. Bölgedeki 400-500 yıllık meşe ormanları korunmalı.” dedi.

        Proje kapsamında Palamut Dağı’nın gen koruma ormanı, muhafaza ormanı veya yabanıl doğa alanı olarak korunması gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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