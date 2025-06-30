Palamut dağının biyolojik çeşitliliği projesinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı

Proje kapsamında Palamut Dağı’nın gen koruma ormanı, muhafaza ormanı veya yabanıl doğa alanı olarak korunması gerektiği vurgulandı.

Dr. Şahin, 2021-2024 yıllarını kapsayan projede 16 bin hektarlık alanda sosyal, ekonomik ve ekolojik verilerin toplandığını belirterek, “Çalışmada 20’si endemik 401 bitki türü, 18 memeli, 110 kuş, 53 böcek, 9 sürüngen ve amfibi türü tespit ettik. Bölgedeki 400-500 yıllık meşe ormanları korunmalı.” dedi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde yapılan toplantıya Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, proje yürütücüsü Dr. Abbas Şahin ve yerli-yabancı akademisyenler katıldı.

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