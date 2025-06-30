Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.
İlçeye bağlı Güvemçetmi ve Çömlekçi mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde dün çıkan yangına, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 7 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 2 greyder ve 100 personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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