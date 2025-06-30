Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Güvemçetmi ve Çömlekçi mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde dün çıkan yangına, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 7 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 2 greyder ve 100 personelle müdahale edildi.

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