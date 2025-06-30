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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:16
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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Güvemçetmi ve Çömlekçi mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde dün çıkan yangına, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 7 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 2 greyder ve 100 personelle müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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