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        Balıkesir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot öncülüğünde teknelerle denizde kortej düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:22
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        Balıkesir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot öncülüğünde teknelerle denizde kortej düzenlendi.

        Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla Akçay sahilinden açılan protokol mensupları, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

        Edremit Liman Başkanı Musa Uykur, yaptığı konuşmada, "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türkiye'nin kendi limanları arasında yalnızca Türk bayraklı gemilerle taşımacılık yapmasını düzenleyerek denizlerdeki egemenliğini ilan etmesini sağlamıştır. 99. yılını kutladığımız bu anlamlı günü gururla anıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde ise yine Akçay sahilinde yüzme yarışları ve geleneksel yağlı direkten bayrak alma yarışması düzenlenecek.

        Törenlere, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve ilçe protokolü katıldı.

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