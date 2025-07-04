Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Enver Güreli Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Zekeriya Özdemir'e (60) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Özdemir'in öldüğünü belirledi.
Özdemir'in cesedi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle Enver Güreli Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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