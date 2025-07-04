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        Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 00:16 Güncelleme: 04.07.2025 - 00:16
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        Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Enver Güreli Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Zekeriya Özdemir'e (60) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Özdemir'in öldüğünü belirledi.

        Özdemir'in cesedi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle Enver Güreli Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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