Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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