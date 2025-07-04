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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:47 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:47
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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