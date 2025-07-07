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        AK Parti Milletvekili Canbey, genç işadamları ile bir araya geldi

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD) Başkanı Mert Kurşun ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltılı bir programda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:43
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        AK Parti Milletvekili Canbey, genç işadamları ile bir araya geldi
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        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD) Başkanı Mert Kurşun ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltılı bir programda bir araya geldi.

        Gerçekleştirilen toplantıda bölgesel kalkınma stratejileri, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, özel sektör ile kamu iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme konuları ele alındı.

        Milletvekili Canbey burada yaptığı konuşmada, “Güçlü ekonomi, güçlü şehirlerle mümkündür. Ortak hedefimiz, daha rekabetçi bir Balıkesir ve daha güçlü bir Türkiye’dir. Bu doğrultuda iş dünyasıyla kurduğumuz yapıcı diyaloglar, ilimizin yatırım ortamını güçlendirme ve ekonomik potansiyelini daha ileriye taşıma hedefimize önemli katkılar sağlamaktadır.” dedi.

        ​​​​​​​BAGİAD Başkanı Mert Kurşun ise, “Şehrimizin kalkınması adına gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Bu tür istişarelerin hem genç girişimcilerimiz hem de şehrimizin ekonomik geleceği açısından çok kıymetli olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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